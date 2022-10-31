Принятие закона о едином операторе цифровой рекламы могут отложить на неопределенный срок

Принятие спорного закона о едином операторе цифровой рекламы может быть отложено на неопределенный срок. Во властных кругах до сих пор не пришли к общему мнению по поводу законопроекта, а работу над ним Госдума не успевает закончить.
О том, что работа над законопроектом о едином операторе цифровой рекламы будет продлена, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме.
Депутаты не успевают подготовить поправки к документу в заявленный срок – 1 ноября, сообщил изданию собеседник. Другой источник допустил, что законопроект вообще не будет принят. Такой же позиции придерживаются некоторые чиновники в правительстве Москвы, отмечает издание.
Источники «Ведомостей» считают, что администрация президента и чиновники правительства не пришли к общему мнению по поводу законопроекта о едином операторе рекламы.
Законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы, в чьи обязанности будет входить в том числе контроль за ресурсом, через который будет размещаться вся цифровая наружная рекламы и объявления физлиц, прошел первое чтение в июле 2022 года. Поправки к документу должны были подготовить к 13 августа, но сроки неоднократно сдвигались.
С критикой законопроекта выступали «Яндекс», «Авито», Сбербанк и другие. ФАС увидела в создании оператора риски злоупотребления полномочиями одной компанией. Другие эксперты рынка указывали на возможность появления монополии.
Фото на обложке: GaudiLab /
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