Операторы получат частоты 5G за покрытие связью 16 городов

Операторы связи обсуждают с Минцифры возможность получить частоты для 5G без аукциона. Как пишет «Коммерсантъ», одним из условий может стать запуск сетей в 16 городах-миллионниках к 2031 году. Ранее министерство объявляло аукцион в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, но он был отменён: участники рынка сочли проект нерентабельным.

Вложения в спектр 5G не окупаются за срок действия лицензии

Как сообщили «Коммерсанту» три источника на телеком-рынке, первоначальные условия аукциона и выбранный диапазон 4,8–4,99 ГГц оказались экономически невыгодными. Один из собеседников пояснил, что при расчёте начальной стоимости по действующей методике вложения в приобретение спектра 5G не окупаются ни за десять лет действия лицензии, ни в более длительный срок. Затраты на запуск в Москве оцениваются в 100–106 млрд рублей.

В мире приоритетными для 5G считаются частоты 3,4–3,8 ГГц. В России этот диапазон занят силовыми структурами, поэтому аукцион планировался в полосе 4,8–4,99 ГГц. Минцифры в 2025 году объявляло аукцион на два лота — 26,2 млрд и 21,2 млрд рублей. Однако торги отменили из-за отсутствия поддержки со стороны операторов.

Альтернативой аукциону рассматривают модель обязательств

В качестве альтернативы обсуждается распределение полос частот между крупнейшими операторами при выполнении обязательств. По словам источника «Коммерсанта», речь идёт о запуске сетей 5G в городах с населением более 1 млн человек, где проблема перегруженности сетей стоит наиболее остро. К 2031 году сети должны появиться в 16 таких городах.

Крупнейшие операторы связи не стали комментировать «Коммерсанту» эту информацию.

Минцифры ожидает запуск первых сетей 5G в 2026 году

В Минцифры сообщили, что первые коммерческие сети связи пятого поколения должны появиться в России в 2026 году. В министерстве добавили, что сроки и условия выделения частот зависят от результатов обсуждения с ведомствами и операторами. Финального решения пока нет.

Представитель министерства напомнил, что ранее при обсуждении аукциона также рассматривалось обязательство по покрытию городов-миллионников к 2031 году.

Аналитики считают проект реализуемым, но сложным по окупаемости

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что обеспечить «хорошее покрытие 5G» в крупнейших городах в пятилетний срок возможно. При этом они отмечают, что при росте затрат на строительство новой выручки у операторов может быть немного, поскольку рынок уже насыщен, что снижает окупаемость таких проектов.

По оценкам аналитиков, при работе в диапазоне 4,8–4,9 ГГц радиус покрытия уменьшается примерно на 20–35%, а площадь покрытия одной базовой станции снижается в 1,5–2 раза. Это означает, что для достижения сопоставимого уровня качества потребуется в 1,5–2 раза больше базовых станций.

Эксперты также указывают, что при использовании иностранного оборудования уложиться в срок до 2031 года «вполне реально». Режим 5G Non-Standalone, который использует существующую инфраструктуру 4G LTE, позволяет сократить затраты и ускорить развертывание.

Вместе с тем из-за высокой стоимости создания сетей 5G в мире аналитики отмечают, что такие проекты «пока сложно окупаются».