Китайские банки начали блокировать оплату компонентов для сборки электроники

С конца марта 2024 года банки Китая стали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники. Первые сложности появились еще в декабре и касались в основном готовой продукции. Сейчас возникли проблемы с компонентами для серверов, систем хранения данных и ноутбуков, узнал «Коммерсантъ».
По словам источника издания, оплата блокируется даже у тех компаний, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов для сборки электроники с российскими клиентами.
Эксперты отмечают, что Китай выступает фактически монопольным поставщиком, поэтому у отечественных компаний могут возникнуть сложности и задержки производства.
В январе Bloomberg писал, что после угроз США в адрес китайских банков о санкциях при выявлении сотрудничества с Россией, они ужесточили контроль операций.
В марте Ping An Bank и Bank of Ningbo, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank перестали принимать платежи из России в юанях. Их клиенты начали получать соответствующие уведомления.
Ограничения также ввели DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank и несколько банков с участием международного капитала.
Тогда основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский называл несколько способов для продолжения расчетов:
— через российский банк, платежи от которого еще принимают в КНР;
— с помощью открытия филиала компании в Китае или другой дружественной стране;
— через гонконгских партнеров.
Фото на обложке: Unsplash
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