«Опора России» спрогнозировала новые локдауны по стране и предложила списать бизнесу кредиты под 3%

Пятая волна коронавируса в России может привести к новым локальным локдаунам, малый бизнес рассчитывает, что при новых ограничительных мерах получит системные меры поддержки. Об этом сообщил президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.
«Да, могут быть и локальные локдауны, как это мы видели в Москве, в Московской области и других регионах РФ в ноябре. И, конечно, это серьезно отражается в первую очередь на малом бизнесе, потому что в сфере услуг, общепита в основном работает малый и средний бизнес. Мы, конечно, рассчитываем, что при введении ограничительных мер вплоть до локальных локдаунов будут оказаны системные меры дополнительной поддержки вот этим пострадавшим отраслям», — сообщил Калинин в эфире телеканала РБК.
Одной из мер поддержки может стать списание льготных кредитов бизнесу в рамках программы ФОТ 3.0, предполагающей кредитование пострадавших предприятий под 3% годовых.
«Мы считаем, что пятая волна будет самой высокой, нужно говорить уже о списании кредитов под 3% для пострадавших отраслей. Тех, кто к определенной дате сохранит занятость своих предприятиях. Точно так же, как это было сделано по кредитам в 2%. То есть "Опора" предлагает списать кредиты под 3%», — пояснил глава бизнес-объединения.
По его словам, у бизнеса есть еще «максимум неделя-две до предполагаемого шторма». Калинин считает, что к нагрузке следует готовиться отраслям доставки, аптекам, телемедицине. Также в школы вернется дистанционное образование. Общепиту следует аккуратно запасать продукты.
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Фото на обложке: «Опора России»
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