ЦБ решил сменить свое определение малого бизнеса

Для таких компаний необходимы более консервативные ограничения по размеру активов и долга, узнал «Коммерсантъ» из презентации ЦБ.

По данным регулятора, лишь 6% МСП имеют банковские кредиты, но около 25% задолженности у компаний, которые «сложно отнести к этому сегменту»: они связаны с крупными банками или компаниями, имеют кредиты более чем на 50 млрд рублей, являются крупными застройщиками.

ЦБ планирует убрать из реестра компании с активами и кредитной нагрузкой, превышающими 8 млрд рублей. Ограничения предлагается ввести и на общий объем кредитов с господдержкой для МСП — в размере 2 млрд рублей.

Здесь же говорится о том, чтобы исключить предприятия, связанные с крупным бизнесом и банками, уменьшив допустимую долю владения с 49% до 20%, в том числе через закрытые паевые финансовые фонды и управляющие компании.

Помимо этого, из реестра, по мнению авторов предложений, стоит убрать финансовых посредников и отказать в господдержке микрофинансовым организациям. В ЦБ и Минэкономики на запросы издания не ответили.

На прошлой неделе регулятор предложил изменить критерии отнесения компаний к малому и среднему бизнесу. ЦБ отмечает, что текущее определение сегмента МСП ведет к негативным последствиям: показатели этого сегмента экономики искажаются, эффективность распределения господдержки снижается, возрастают риски регулятивного арбитража.

Какие критерии отнесения предприятий к МСП действуют сейчас:

Микропредприятие — выручка не более 120 млн рублей в год, не более 15 сотрудников;

Малое предприятие — выручка не более 800 млн рублей в год, не более 100 сотрудников;

Среднее предприятие — выручка не более 2 млрд рублей в год, не более 250 сотрудников (для отдельных видов деятельности — до 1,5 тыс.).

Фото на обложке: Unsplash