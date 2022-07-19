ЦБ решил сменить свое определение малого бизнеса

Банк России предложил реформировать подход отнесения предприятий к малому и среднему бизнеса. Регулятор считает неоправданным предоставление льготного кредитования широкому кругу компаний.
Для таких компаний необходимы более консервативные ограничения по размеру активов и долга, узнал «Коммерсантъ» из презентации ЦБ.
По данным регулятора, лишь 6% МСП имеют банковские кредиты, но около 25% задолженности у компаний, которые «сложно отнести к этому сегменту»: они связаны с крупными банками или компаниями, имеют кредиты более чем на 50 млрд рублей, являются крупными застройщиками.
ЦБ планирует убрать из реестра компании с активами и кредитной нагрузкой, превышающими 8 млрд рублей. Ограничения предлагается ввести и на общий объем кредитов с господдержкой для МСП — в размере 2 млрд рублей.
Здесь же говорится о том, чтобы исключить предприятия, связанные с крупным бизнесом и банками, уменьшив допустимую долю владения с 49% до 20%, в том числе через закрытые паевые финансовые фонды и управляющие компании.
Помимо этого, из реестра, по мнению авторов предложений, стоит убрать финансовых посредников и отказать в господдержке микрофинансовым организациям. В ЦБ и Минэкономики на запросы издания не ответили.
На прошлой неделе регулятор предложил изменить критерии отнесения компаний к малому и среднему бизнесу. ЦБ отмечает, что текущее определение сегмента МСП ведет к негативным последствиям: показатели этого сегмента экономики искажаются, эффективность распределения господдержки снижается, возрастают риски регулятивного арбитража.
Какие критерии отнесения предприятий к МСП действуют сейчас:
- Микропредприятие — выручка не более 120 млн рублей в год, не более 15 сотрудников;
- Малое предприятие — выручка не более 800 млн рублей в год, не более 100 сотрудников;
- Среднее предприятие — выручка не более 2 млрд рублей в год, не более 250 сотрудников (для отдельных видов деятельности — до 1,5 тыс.).
Фото на обложке: Unsplash
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