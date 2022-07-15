ЦБ предложил изменить критерии отнесения компаний к малому и среднему бизнесу

ЦБ РФ предложил изменить критерии отнесения компаний к малым и средним предприятиям (МСП). Регулятор считает, что сейчас в единый реестр МСП входит большое число компаний, которые «сложно отнести к этому сегменту».
«Ряд таких организаций имеет несоразмерный для МСП масштаб бизнеса, значительное количество компаний входит в периметр крупных промышленных групп, застройщиков жилья и банков», — говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор отмечает, что такое определение сегмента МСП ведет к негативным последствиям: показатели этого сегмента экономики искажаются, эффективность распределения господдержки снижается, возрастают риски регулятивного арбитража.
Участники рабочей группы Центробанка по финансированию МСП обсудили варианты пересмотра критериев отнесения компаний к сегменту МСП. Итоговые предложения ЦБ обещает представить позднее. Регулятор обещает учесть мнения бизнес-объединений, банковских ассоциаций, экспертного сообщества и заинтересованных министерств и ведомств.
Какие критерии отнесения предприятий к МСП действуют сейчас:
- Микропредприятие — выручка не более 120 млн рублей в год, не более 15 сотрудников;
- Малое предприятие — выручка не более 800 млн рублей в год, не более 100 сотрудников;
- Среднее предприятие — выручка не более 2 млрд рублей в год, не более 250 сотрудников (для отдельных видов деятельности — до 1,5 тыс.).
Фото на обложке: Unsplash
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