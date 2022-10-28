Опрос показал, что с февраля больше половины компаний подняли зарплаты сотрудникам

Совместное исследование рекрутинговой компания Benchmark и социальной сети TenChat показало, что с февраля 53% компаний-респондентов подняли оклады своим сотрудникам. 26% организаций, где существует индексация, увеличили зарплаты внепланово. При этом только 16% опрошенных снизили размер зарплат.
По данным исследования, в 46% компаний существует практика индексации заработных плат: у 34% респондентов она индексируется на 5-10%, у 18% — на 1-5%, у 11% — на 10-20%, а у 23% повышение зависит от показателей эффективности. При этом только 6% сообщили, что индексация обусловлена официальным уровнем инфляции. Еще 8% опрошенных отметили, что заработные платы индексируются в соответствии с минимально установленным коэффициентом.
В целом, с февраля оклады своим сотрудникам повысили 53% участников опроса. Большинство (56%) работников организаций, где отсутствует процедура индексации, намерены просить прибавку к зарплате в ближайшие полгода.
В разговоре об изменении оплаты труда сотрудники чаще всего ссылаются на свои достижения. Многие в качестве аргумента приводят сравнение заработных плат на аналогичных позициях в других компаниях.
Согласно исследованию, 33% опрошенных руководителей сами инициируют повышение окладов работников. После февраля 2022 года ситуация несколько изменилась: за последние полгода 47% работодателей обсуждали перспективы увеличения зарплат.
Исследование HeadHunter показало, что половина опрошенных трудоустроенных россиян недовольна размером своей зарплаты. По данным опроса, граждане, снимающие жилье, тратят половину своего оклада на оплату аренды.
Фото на обложке: Natali55522 /
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