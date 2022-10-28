Опрос показал, что с февраля больше половины компаний подняли зарплаты сотрудникам

Совместное исследование рекрутинговой компания Benchmark и социальной сети TenChat показало, что с февраля 53% компаний-респондентов подняли оклады своим сотрудникам. 26% организаций, где существует индексация, увеличили зарплаты внепланово. При этом только 16% опрошенных снизили размер зарплат.

По данным исследования, в 46% компаний существует практика индексации заработных плат: у 34% респондентов она индексируется на 5-10%, у 18% — на 1-5%, у 11% — на 10-20%, а у 23% повышение зависит от показателей эффективности. При этом только 6% сообщили, что индексация обусловлена официальным уровнем инфляции. Еще 8% опрошенных отметили, что заработные платы индексируются в соответствии с минимально установленным коэффициентом.

В целом, с февраля оклады своим сотрудникам повысили 53% участников опроса. Большинство (56%) работников организаций, где отсутствует процедура индексации, намерены просить прибавку к зарплате в ближайшие полгода.

В разговоре об изменении оплаты труда сотрудники чаще всего ссылаются на свои достижения. Многие в качестве аргумента приводят сравнение заработных плат на аналогичных позициях в других компаниях.

Согласно исследованию, 33% опрошенных руководителей сами инициируют повышение окладов работников. После февраля 2022 года ситуация несколько изменилась: за последние полгода 47% работодателей обсуждали перспективы увеличения зарплат.

Исследование HeadHunter показало, что половина опрошенных трудоустроенных россиян недовольна размером своей зарплаты. По данным опроса, граждане, снимающие жилье, тратят половину своего оклада на оплату аренды.

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