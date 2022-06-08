Половина россиян оказалась недовольна своей зарплатой

В России треть работающих граждан жалуются на отсутствие индексации зарплат. Половине россиян не нравится размер оплаты труда. Он, по их мнению, слишком низкий и его не хватает. При этом только пятая часть будет просить повышения.

В течение года не поднимали зарплату 34% работникам, 33% не оплачивают переработки, еще 22% респондентов не устраивает, что оклад низкий и заработок зависит от процентов, премии или бонусов, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter.

В России каждый третий недоволен изношенной инфраструктурой и старым оборудованием, а каждый четвертый — низким уровнем охраны труда и риски для здоровья, а каждый пятый пожаловался на отстуствие необходимого оборудования.

Еще 20% опрошнных пожаловались на неудовлетворительный соцпакет, треть — на отстуствие ДМС, 23% — на отсутствие оплаты занятий спортом. Рабочие обязанности не устраивают 23% сотрудников. Почти 50% заявила о неграмотном планировании задач, 37% — о слишком большой нагрузке.

При этом снимающие квартиру россияне в среднем тратят половину зарплаты на аренду жилья, показало исследование. Регионом, в котором жителям тяжелее всего в финансовом плане обходится съем жилья, оказалась республика Крым.

Фото на обложке: Unsplash