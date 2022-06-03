Россияне тратят почти половину зарплаты на аренду квартиры — исследование

Снимающие квартиру россияне в среднем тратят половину зарплаты на аренду жилья, показало исследование. Регионом, в котором жителям тяжелее всего в финансовом плане обходится съем жилья, оказалась республика Крым.

Исследование рынка аренды жилья и соотношение его стоимости к заработной плате в том или ином регионе провели специалисты BusinesStat.

Эксперты выяснили, что треть россиян тратят на аренду жилья около половины своей заработной платы. Средняя ставка аренды в 2021 году составила 19 тысяч рублей, а медианная зарплата в России – 40,2 тысяч рублей.

Относительно дешевле других аренды обходится жителям регионов с развитой добывающей промышленностью. Так, житель Чукотского автономного округа тратит на аренду меньше своей зарплаты, или 23 тысячи рублей, Ненецкого автономного округа – 31,6% или 25,3 тысяч рублей.

Самая большой диссонанс в размерах заработных плат и арендных ставок наблюдается в Крыму. Там жители отдают за аренду свыше 80% своей зарплаты.

«Низкая доступность отмечается также в регионах, в которых велико влияние туристического сектора. В них доля затрат на аренду квартиры превышает 70%», – отметили авторы исследования.

В Москве и Санкт-Петербурге соотношение средней ставки и медианной заработной платы составляет 63,7% и 55,2%. При этом в столице самая большая средняя ставка аренды квартиры – 48,2 тыс рублей в месяц.

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