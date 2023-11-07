В России начались продажи батареек заменившего Duracell бренда

В России начались продажи заменившего Duracell бренда. До конца 2023 года Opticell планирует выпустить более 20 млн батареек. Duracell объявила об уходе с российского рынка в апреле.
В России официально начались продажи батареек Opticell. Бренд займет на российском рынке нишу, освободившуюся после ухода Duracell и Energizer, говорится в сообщении компании.
«Бренд-герой Opticell – мишка. Энергичный и сильный, готовый к любым вызовам. Мишка Opticell принял эстафету у розового зайчика, покинувшего Россию», – отметил генеральный директор ООО «Импульс» (владеет брендом Opticell) Юрий Коротаев.
Фото: скриншот с витрины на маркетплейсе Ozon
Opticell производит батарейки размеров АА, ААА, C, D, 9V, CR2032. Продукция компании представлена в крупных торговых сетях и на маркетплейсах. Opticell до конца года планирует произвести более 20 млн батареек.
Duracell объявила об уходе с российского рынка в апреле 2023 года. Гендиректор ООО «Импульс» Юрий Коротаев был главой Duracell Russia. По данным ЕГРЮЛ, сейчас он возглавляет ООО «Импульс», которое было зарегистрировано в июле 2023 года.
В Минпромторге ранее заявили, что Opticell является отечественным проектом и не имеет отношения к американской Duracell.
Фото на обложке: Rakesh Pittamandalam /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В России появился аналог Pinterest — сервис для покупок на разных маркетплейсах
- 2 5 лет realme
- 3 New Retail Forum 2023 пройдет в Москве 7-8 сентября
- 4 Как запустить производство продукции под собственной торговой маркой
- 5 От вешалки до кассы: как видеоаналитика помогает фэшн-ритейлу оптимизировать подход к работе с покупателями
ВОЗМОЖНОСТИ
07 ноября 2023
07 ноября 2023
07 ноября 2023