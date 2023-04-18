Специалист «Пакета» от X5 дал пять советов, как оптимизировать траты

Вопрос, как экономить деньги, актуален для многих людей. Идеальный вариант — жить так, чтобы дохода хватало не только на бытовые задачи, но и получалось откладывать бюджет. Директор по маркетингу сервиса «Пакет» от Х5 Антон Афанасьев рассказал RB.RU, как управлять финансами и сократить расходы на ненужные вещи.

Первое — заведите таблицу доходов и расходов. Важно проанализировать и оценить свое финансовое положение, которое показывает текущую ситуацию, подчеркивает Афанасьев. Может оказаться, что траты превышают заработок, но это было незаметно, так как использовалась кредитка. Или, наоборот, можно увидеть, что получится легко откладывать по 20 тыс. рублей, если отказаться от импульсивных покупок. Чтобы вести учет:

выберите удобный способ: блокнот, ежедневник, шаблон в интернете, таблица Excel, специальные приложения в телефоне или что-то, придуманное лично вами;

делайте это систематически — фиксируйте все финансовые поступления, чтобы понимать, какой суммой вы располагаете;

подходите к процессу творчески — он должен быть не скучным, когда автоматически забиваете цифры, а приятным. Так можно захотеть работать над своим бюджетом и улучшать его.

Можно также пройти бесплатные курсы по финансовой грамотности. После изучения материала многие понимают, как оптимизировать ежедневные траты и анализировать бытовые расходы. В марте сервис «Пакет» от Х5 и «Нетология» запустили бесплатный курс по финансовой грамотности. Длительность курса — 10 часов, формат — видеолекции, статьи, практические задания и квиз.

Эксперт также рекомендует, не верить рекламе: в большинстве случаев красочная картинка создает ложное впечатление. Попробуйте игнорировать маркетинговые трюки, особенно если слоганы и обещания не соответствует вашим потребностям и ценностям. Для этого:

при выборе товара ориентируйтесь только на здравый смысл. Цель рекламы — привлечь больше покупателей и увеличить количество продаж. Если что-то кажется подозрительным, чтобы быть правдой, вероятно, это так и есть.

прежде, чем купить вещь, проверьте отзывы покупателей и репутацию бренда;

задайте себе вопрос, насколько вещь необходима. Вполне возможно, что вы принимаете решение на эмоциях, и можно обойтись без второй умной колонки. Даже если она продается с большой скидкой.

Расставьте приоритеты и покупайте только нужное. Подумайте, ради чего вы экономите: чтобы создать финансовую подушку безопасности, провести отпуск на дорогом курорте или быстрее закрыть ипотеку. Чтобы не тратить деньги впустую, можно выполнять следующие рекомендации:

не ходите по магазинам без цели. Это касается и онлайн-шоппинга: от скуки или, когда плохое настроение, можно купить большое количество бесполезных вещей;

составьте список необходимых покупок. Например, вам нужен новый ноутбук, потому что вы на нем работаете, и пара кроссовок, в которых вы ежедневно бегаете. Держите список на виду – так легче воздержаться от ненужных приобретений;

разберите домашние шкафы, полки и балкон. Наверняка вы найдете большое количество забытых предметов нужного функционала.

Даже маленький шаг — уже шаг, поэтому мотивируйте и поддерживайте себя. Лучше ежемесячно откладывать по 2 тыс. рублей, чем совсем ничего. Финансовый контроль не должен расстраивать вас. Идея в том, чтобы сделать жизнь более упорядоченной и спокойной. Попробуйте следующее:

создайте несколько накопительных счетов в банковском приложении. Например, на отпуск, оплату учебы, погашение кредита и поездку за границу. Даже если пополнять виртуальные конверты маленькими суммами, можно будет наблюдать, как финансы увеличиваются и цели становятся все ближе;

отвлекитесь и сосредоточьтесь на задачах, которые не требуют больших расходов: занимайтесь спортом дома, бегайте в парке, находите новые вкусные рецепты, чтобы учиться готовить, погружайтесь в психологию, учите иностранный язык с помощью онлайн‑ресурсов.

По мнению Афанасьева, эти рекомендации помогут избавиться от привычки покупать ненужное, но при этом продолжать получать удовольствие от жизни. Он также подчеркнул, что важно замечать даже незначительные суммы, которые не потратили, а отложили.

Антон Афанасьев подчеркнул, что финансовая ситуация после соблюдения перечисленных выше рекомендаций может улучшиться достаточно быстро: уже через несколько месяцев или год.

Фото на обложке: Nattakorn_Maneerat / Shutterstock