Владелец Vans и The North Face займется в России оптовыми поставками

Владелец брендов Vans, The North Face — VF Corporation — решил закрыть свои магазины в России. Местное подразделение планируется перевести на оптовые поставки. Это поможет снизить геополитические риски и расходы на магазины.
Весной «ВФ Си-Ай-Эс» получила первую в 2023 году декларацию соответствия на одежду The North Face, Vans, Napapijri, Dickies, Disney и Timberland, следует из данных Росаккредитации.
Поставщиком значится швейцарская VF International SAGL, а производственными площадками стали предприятия в Японии, Китае, Бангладеш, Малайзии, Вьетнаме, странах ЕС.Указанные марки не подпадают под санкции Европейского Союза, запрещающие поставки одежды в РФ дороже €300 за единицу товара.
- C марта 2022 года свыше 20 одежных и обувных компаний или приостановили, или полностью прекратили работу в России. Многие стали продавать российские активы, а новые владельцы стали переименовывать магазины. Например, Inditex продала свои активы Daher Group. Последняя решила продавать вещи брендов испанской компании под другими названиями.
- Сейчас турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group ведут переговоры о покупке российской сети Adidas c немецкой компанией. Закрытие сделки ожидается к осени.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Цифровая ипотека, переплаты за невыспавшихся сотрудников: главное 8 июня
- 2 FLO Retaling и Daher Group рассматривают покупку российских магазинов Adidas
- 3 Nasdaq отказал Ozon в апелляции по делу о делистинге с биржи
- 4 Внеплановые проверки пива, компании наращивают выручку: главное к утру 7 июня
- 5 У российских поставщиков электроники возникли проблемы с некоторыми иностранными банками
ВОЗМОЖНОСТИ
08 июня 2023
10 июня 2023
11 июня 2023