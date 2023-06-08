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Владелец Vans и The North Face займется в России оптовыми поставками

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Владелец брендов Vans, The North Face — VF Corporation — решил закрыть свои магазины в России. Местное подразделение планируется перевести на оптовые поставки. Это поможет снизить геополитические риски и расходы на магазины.

Владелец Vans и The North Face займется в России оптовыми поставками

Весной «ВФ Си-Ай-Эс» получила первую в 2023 году декларацию соответствия на одежду The North Face, Vans, Napapijri, Dickies, Disney и Timberland, следует из данных Росаккредитации.

Поставщиком значится швейцарская VF International SAGL, а производственными площадками стали предприятия в Японии, Китае, Бангладеш, Малайзии, Вьетнаме, странах ЕС.Указанные марки не подпадают под санкции Европейского Союза, запрещающие поставки одежды в РФ дороже €300 за единицу товара.

  • C марта 2022 года свыше 20 одежных и обувных компаний или приостановили, или полностью прекратили работу в России. Многие стали продавать российские активы, а новые владельцы стали переименовывать магазины. Например, Inditex продала свои активы Daher Group. Последняя решила продавать вещи брендов испанской компании под другими названиями.
  • Сейчас турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group ведут переговоры о покупке российской сети Adidas c немецкой компанией. Закрытие сделки ожидается к осени.

Фото на обложке: Unsplash

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