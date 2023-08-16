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Hugo Boss решил переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Hugo Boss AG решил переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки. Сейчас компания ведет переговоры о продаже своих активов и обязательств в стране, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность немецкого концерна.

Hugo Boss решил переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки

На конец 2022 года под управлением «Хьюго Босс Рус» находилось 19 магазинов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. 

Прошлой весной Hugo Boss AG объявил о приостановке розничных операций и онлайн-продаж в России, но продолжил торговлю через оптовые каналы.

  • Б/у одежду Hugo Boss можно найти на  «Яндекс.Маркете», который запустил раздел «Ресейл» для продажи бывших в употреблении одежды, обуви и аксессуаров. Продать б/у одежду и обувь можно как напрямую покупателю, так и самому сервису. В первом случае сумма будет больше.

Фото на обложке: Unsplash

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