Hugo Boss решил переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки

Hugo Boss AG решил переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки. Сейчас компания ведет переговоры о продаже своих активов и обязательств в стране, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность немецкого концерна.
На конец 2022 года под управлением «Хьюго Босс Рус» находилось 19 магазинов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Прошлой весной Hugo Boss AG объявил о приостановке розничных операций и онлайн-продаж в России, но продолжил торговлю через оптовые каналы.
- Б/у одежду Hugo Boss можно найти на «Яндекс.Маркете», который запустил раздел «Ресейл» для продажи бывших в употреблении одежды, обуви и аксессуаров. Продать б/у одежду и обувь можно как напрямую покупателю, так и самому сервису. В первом случае сумма будет больше.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Переориентация бизнеса Hugo Boss в РФ, 100 млн рублей на турниры по «Миру танков»: главное 16 августа
- 2 Доходы бюджета от сборов с продажи бизнеса компаний «недружественных» стран превысили 50 млрд рублей
- 3 Курс рубля на осень, предложение вторички упало на 10%: главное 15 августа
- 4 ЦБ анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке
- 5 Мосбиржа 14 августа зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов
ВОЗМОЖНОСТИ
16 августа 2023
16 августа 2023
17 августа 2023