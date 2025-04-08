В Ярославской области запустили первое промышленное производство орхидей

Группа компаний «Горкунов» запустила в Ярославской области первое в России промышленное производство орхидей, сообщает «РИА Новости». Предприятие планирует обеспечить импортозамещение до 50% продукции в этой категории к 2027 году.

«Объем инвестиций в проект составил 2,5 миллиарда рублей. Площадь производства составляет 8 гектаров, производственная мощность позволит выпускать до 2,5 миллиона орхидей в год, что обеспечит импортозамещение до 50% цветочной продукции этой категории на российском рынке к 2027 году», — сообщили в компании. Кроме того, производство орхидей будет происходить на собственном посадочном материале, а не импортном, подчеркнули там.

В России 98% срезанных и горшочных орхидей импортируются, но производство на ярославском комбинате станет независимым от зарубежных семян и посадочного материала, сообщили в компании. Первые отечественные орхидеи поступят в продажу летом 2025 года.

В начале февраля «РИА Новости» со ссылкой на данные таможни Казахстана писало, что в 2024 году Россия нарастила закупки цветов у Казахстана в 50 раз. Из завезенных цветов наибольшую долю составили розы — на них пришлось 97% отгрузок. Также было отгружено 124,4 т гвоздик, 6,8 т орхидей, 612,4 т хризантем и 22,1 т лилий.

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