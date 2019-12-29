Связать шапочку кролику и распутать гирлянду — YouDo назвал самые необычные новогодние задания
Сервис по поиску исполнителей YouDo составил список самых необычных новогодних поручений россиян, размещенных на сайте. О них представитель компании рассказал Rusbase.
В топ вошли следующие задания:
- Приготовить блюда для новогодней ночи
За меню на 25-30 человек, состоящее из нескольких горячих блюд, пары пирогов, запеканки, овощей в духовке один из заказчиков готов заплатить до 3 тысяч рублей. В эту же сумму оценивается приготовление гуся. При этом бюджет третьего заказчика на «праздничный ужин на 10 человек» больше — повару предлагается уже до 5 тысяч рублей.
- Составить компанию на Новый год
За компанию заказчики готовы заплатить 2 или 3 тысячи рублей. Некоторые объясняют заказ тем, что отмечать Новый год «с родственниками скучно и угрюмо».
- Скачать новогодние фильмы на флешку
За этот заказ исполнитель получил 590 рублей.
- Поработать зооняней
За 2 недели присмотра за котом предлагается до 10 тысяч рублей — при этом к питомцу нужно будет приходить 2 раза в день, кормить, играть и отправлять фотоотчет хозяину.
- Связать новогодние шапочки для морских свинок, кролика и собаки
За эту работу заказчик готов заплатить 600 рублей.
Также россияне поручали исполнителям YouDo сделать новогоднюю поделку, написать письмо и вручить подарок от имени Деда Мороза, подобрать подарки. Некоторые заказывали 10 кг искусственного снега, просили распутать гирлянды, украсить дом, забрать елку и ее хозяйку, красиво подписать 150 открыток.
Фото: Unsplash
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