Binance добавит поддержку NFT на Биткоине

Binance анонсировала поддержку протокола Ordinals, который позволяет хранить NFT на Биткоине. Это гарантировано увеличит загруженность блокчейна, который и так плохо справляется с наплывом пользователей в последние недели.
Протокол Ordinals, который позволяет хранить NFT на блокчейне Биткоина, был представлен в январе 2023 года. Часть криптосообщества встретила инициативу негативно, что, впрочем, не помешало массовому внедрению технологии. Из-за огромного количества желающих заминтить NFT на Биткоине комиссии в сети стали стремительно расти. Серьезный вклад в развитие Ordinals принесла NFT-коллекция TwelveFold Ordinals от Yuga Labs (создатели BAYC).
Теперь поддержку Ordinals анонсировала крупнейшая биржа Binance, что гарантировано обеспечит серьезный приток пользователей и еще сильнее увеличит нагрузку на блокчейн. 7 мая, еще до внедрения протокола, криптобирже пришлось дважды за день останавливать вывод BTC, ссылаясь на перегруженность сети.
Глава отдела продуктов Binance Маюр Камат заявил в пресс-релизе, что считает Биткоин самым универсальным решением для коллекционеров. «Мы уверены, что все только начинается, и нам не терпится увидеть, что ждет Ordinals в будущем», — говорит он.
Ранее пользователи Binance, желавшие приобрести NFT на Биткоине, были вынуждены заводить отдельный криптокошелек, совместимый с обновлением taproot. Теперь же это можно делать прямо из приложения криптобиржи.
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