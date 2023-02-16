Как NFT покоряют Биткоин и почему часть пользователей выступает против

Некоторые пользователи называют новый протокол, который позволяет хранить NFT на блокчейне Биткоина, атакой на первоначальную миссию первой криптовалюты — продвигать децентрализацию в сферу финансов. Другие говорят, что новые сценарии использования открывают широкие возможности для развития Биткоина.

Протокол Ordinals, который позволяет хранить невзаимозаменяемые токены на блокчейне Биткоина, был представлен в январе 2023 года. Практически сразу после релиза сообщество разделилось на два лагеря: тех, кто выступает против «засорения блокчейна картинками» и тех, кто видит в этом потенциал.

По словам создателя протокола Кейси Родармора, для хранения информации в блоках Биткоина он использует технологию под названием «надписи» (incriptions). Известно, что Ordinals в их нынешнем виде были бы невозможны без обновлений Segregated Witness (SegWit) в 2017 году и Taproot в 2021 году.

SegWit помог масштабировать Биткоин, добавив в блоки поля для хранения «данных свидетелей» — подписей и публичных ключей. Связанные с внедрением нововведения уязвимости заставили разработчиков ввести ограничения на размер этих данных, однако в 2021 году проблемы решили и Taproot открыл возможность хранить более тяжелые данные на блокчейне. Это подготовило почву для Ordinals.

Новый протокол оживил давно затихшие дебаты об использовании Биткоина в целях, не связанных с финансами. Что самое интересное, ответ на этот вопрос был получен еще в 2010 году. Еще не пропавший с радаров на тот момент создатель криптовалюты Сатоши Накамото в рамках обсуждения монеты на одном из форумов выразил свое категорическое «нет».

Члены криптосообщества, выступающие против Ordinals, используют слова Сатоши как один из главных аргументов против внедрения NFT в блокчейн первой криптовалюты. Создатель протокола отвергает критику, заявляя, что Биткоин давно вышел за рамки намерений своего создателя.

Биткоин сейчас не должен служить чему-то конкретному, он просто существует. Создатель Ordinals Кейси Родармор

Противники протокола уверены, что Ordinals будут мешать традиционным транзакциям, переполняя блоки и повышая комиссию. Родармор с этим не согласен: «существующий механизм формирования комиссий Биткоина позволяет людям самостоятельно определять, насколько ценной для них является та или иная транзакция. Ordinals отлично вписываются в существующую модель».

Известный биткоин-энтузиаст Адам Бэк поддержал Ordinals, заявив, что мир криптовалют свободен, и никто не может помешать созданию подобных проектов. Бэк также считает, что сообществу стоит поощрять разработчиков, которые заботятся о развитии Биткоина, а не пытаться их остановить.

Количество NFT на блокчейне Биткоина / Dune Analytics

Некоторые инфлюенсеры криптосообщества видят в Ordinals решение проблемы постоянно снижающейся награды майнеров за добычу блоков Биткоина.

Награда, которую получает майнер, сокращается вдвое каждые 210 000 блоков (примерно раз в четыре года). В настоящее время ее размер составляет 6,25 BTC, и уже в 2024 году он снизится до 3,125 BTC. Если Ordinals действительно повысят конкуренцию за место в блоке, то более высокая плата за транзакции может продлить интерес майнеров в Биткоине.

Разработчики Люк Дашджр и Питер Тодд, годами работавшие над Bitcoin Core, выразили недоверие проекту, назвав его «пустыми словами». В своем Twitter Тодд пишет: «В транзакции BTC всегда можно было встраивать столько данных, сколько вы готовы заплатить. Taproot ничего не изменил в этом. Вся шумиха вокруг Ordinals — глупость».

Один из ранних биткоин-энтузиастов Деннис Пурто решил не занимать определенной стороны в противосстоянии.Тем не менее он считает, что споры вокруг Ordinals — это именно то, зачем нужны криптовалюты.

«Именно так мы строим Биткоин», — пишет Пурто, — «собирая вместе самые разные мнения и определяя дальнейшие шаги вместе».

Несмотря на дебаты, Ordinals активно набирают обороты. По данным Dune Analytics, всего за месяц количество NFT на блокчейне Биткоина, выпущенных благодаря протоколу, превысило 116 000 штук.

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Фото на обложке: Katie Luka / Unsplash