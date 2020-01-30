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В России запустили цифровой архив традиционных узоров Ornamika

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Открытый архив узоров и графики Ornamika был запущен экс-руководителем проектов McKinsey Russia Мария Лолейт. По данным компании, он содержит более 7 тысяч узоров России IX-XX веков. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе архива.

В России запустили цифровой архив традиционных узоров Ornamika

Проектом больше двух лет занимались 26 человек (дизайнеров, иллюстраторов и разработчиков). 

Сейчас архив запущен на русском языке, в ближайшие полгода будут представлены английская и китайская версии.

На сайте есть образцы узоров, их интерпретации современными дизайнерами и копии для использования.

По словам создателей, это крупнейший в мире структурированный цифровой архив декоративно-прикладного искусства.

«Если какую-то информацию нельзя получить в два клика, в общественном сознании ее нет. Мы делаем Ornamika.ru, чтобы информация о столь разных, красивых, аутентичных стилях народов России была доступна и понятна любому жителю планеты», —  говорит основатель проекта Мария Лолейт.

На 2020 год команда запланировала создание интерактивной инсталляции с двумя современными промышленными роботами, которые будут вышивать полотно длиной в 300 метров в течение двух месяцев.

Фото: unive / Shutterstock

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