В России запустили цифровой архив традиционных узоров Ornamika

Открытый архив узоров и графики Ornamika был запущен экс-руководителем проектов McKinsey Russia Мария Лолейт. По данным компании, он содержит более 7 тысяч узоров России IX-XX веков. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе архива.

Проектом больше двух лет занимались 26 человек (дизайнеров, иллюстраторов и разработчиков).



Сейчас архив запущен на русском языке, в ближайшие полгода будут представлены английская и китайская версии.



На сайте есть образцы узоров, их интерпретации современными дизайнерами и копии для использования.

По словам создателей, это крупнейший в мире структурированный цифровой архив декоративно-прикладного искусства.

«Если какую-то информацию нельзя получить в два клика, в общественном сознании ее нет. Мы делаем Ornamika.ru, чтобы информация о столь разных, красивых, аутентичных стилях народов России была доступна и понятна любому жителю планеты», — говорит основатель проекта Мария Лолейт.

На 2020 год команда запланировала создание интерактивной инсталляции с двумя современными промышленными роботами, которые будут вышивать полотно длиной в 300 метров в течение двух месяцев.