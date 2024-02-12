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В России появится еще одна мобильная ОС на основе AOSP

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Разработчик и производитель электроники «Аквариус» начал разработку собственной мобильной операционной системы на основе открытого кода AOSP. Компания планирует установить ОС на свои гаджеты для продажи в государственном, корпоративном и потребительском секторе.

В России появится еще одна мобильная ОС на основе AOSP

Компания планирует внести ОС в реестр Минцифры для получения преференций на госзакупках и налоговых льгот, пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве сообщили, что заявления от «Аквариуса» на регистрацию ОС не поступали, но если система появится и пройдет экспертизу, то ее включат в реестр.

Эксперты уверены, что министерству скоро придется регулировать количество операционных систем в реестре.

  • «Аквариус» до 2026 года планирует вложить 40 млрд рублей в расширение производства и создание новой продукции, в частности умных телевизоров, часов и колонок. Для этого производитель электроники просит правительство частично софинансировать проекты, ввести стимулирование продаж через льготное кредитование и ограничить параллельный импорт иностранной электроники.

Фото на обложке: «Аквариус»

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