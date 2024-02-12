Разработчик и производитель электроники «Аквариус» начал разработку собственной мобильной операционной системы на основе открытого кода AOSP. Компания планирует установить ОС на свои гаджеты для продажи в государственном, корпоративном и потребительском секторе.

В России появится еще одна мобильная ОС на основе AOSP