Лишь 3% системообразующих предприятий РФ перешли на отечественные ОС — исследование

Не более 3% российских системообразующих предприятий смогли полностью перейти на отечественный софт, показало исследование «СерчИнформ», которое приводит «Коммерсантъ».
Что касается организаций критической информационной инфраструктуры, заменить иностранные ОС и СУБД (системы управления базами данных) удалось лишь 1,7% компаний.
Исследование проводилось в период с сентября по ноябрь, в опросе поучаствовали 1,1 тыс. специалистов. Результаты свидетельствуют, что 23% в настоящее время только переходят на продукты российской разработки. В 53% опрошенных компаний замещение запланировано на будущее.
Процесс осложняется тем, что сотрудникам приходится переучиваться, поясняет руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.
После начала боевых действий на территории Украины и последовавших за ними антироссийских санкций глава РФ Владимир Путин поручил к 1 января 2025 года обеспечить все госкомпании отечественным ПО и оборудованием.
Во исполнение указа президента правительство составило две «дорожные карты»: «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО) и «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО).
Ранее власти выбрали проекты, которые планируется реализовать в рамках НОПО к 2030 году.
Фото на обложке: Unsplash
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