Власти выбрали сервисы, которые должны переманить россиян с зарубежных площадок

Число пользователей российских социальных сетей и мессенджеров к 2030 году должно увеличиться на 25%, такие задачи указаны в «дорожной карте» развития «Нового общесистемного программного обеспечения» (НОПО), с документом ознакомились «Известия».

Ожидается, что аудитория отечественных соцсетей и мессенджеров достигнет 120 млн человек. Кроме того, власти рассчитывают увеличить число пользователей платформы RuTube в четыре раза, то есть до 48 млн. Аудитория онлайн-кинотеатра Wink, по планам авторов документа, возрастет в девять раз, до 83 млн. Ранее «Ростелеком» решил создать на базе Wink целую экосистему с облачным геймингом и музыкой. На эти цели компания запросила у Минцифры 1,16 млрд рублей. Также власти рассчитывают, что на сервис для размещения коротких видео Yappi к 2030 году подпишется 18,5 млн человек.

Документ предусматривает, что проекты в основном будут реализованы на средства самих разработчиков. При этом правительство гарантирует спрос на продукты, уточнили в кабмине. В декабре стало известно, что Минцифры хочет задействовать механизм поддержки таких проектов путем заблаговременного поиска заказчика на еще не существующий продукт.

Как рассказали в «Ростелекоме», с учетом развития Wink, в будущем у одного пользователя может быть до пяти девайсов, на которых он будет смотреть контент площадки.

Как указывает собеседник «Известий», близкий к менеджерам нескольких компаний, препятствием может стать запрет на использование рекомендательных алгоритмов. Такие алгоритмы помогают быстро привлекать аудиторию.

По мнению директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, задачи «дорожной карты» вполне выполнимы. Речь идет о социально сети VK, поскольку других достойных конкурентов западных продуктам в России нет, отмечает эксперт. Зыков добавил, что рынок на пороге конкуренции между VK и Telegram, однако у первой, по его мнению, есть преимущество за счет интеграции с «Госуслугами».

Директор Института исследований интернета Карен Казарян, в свою очередь, сомневается в достижении таких показателей к 2030 году. Основной причиной он считает уже существующую конкуренцию в том числе с иностранными сервисами.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock