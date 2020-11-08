Проект сооснователя «Рокетбанка» для решения административных задач бизнеса привлек $3 млн

Онлайн-сервис Osome для решения административных задач малого и среднего бизнеса закрыл инвестиционный раунд на $3 млн. Инвесторами выступили фонды XA Network и AltaIR Capital. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Osome.

По данным компании, малый и средний бизнес в среднем тратит 120 дней в году на административную рутину. Osome предоставляет бухгалтерские услуги онлайн, а также решает за предпринимателя административные задачи: от регистрации и учета бизнеса до налоговой и секретарской работы, говорится в сообщении.

Проект позволяет открыть новую компанию полностью онлайн, а владельцам уже существующего бизнеса предлагает ведение бухгалтерского учета и администрирование. Платформа использует средства автоматизации и ИИ для контроля скорости, качества обслуживания, а также для снижения затрат.

Интерфейс Osome

Osome — это проект сооснователя «Рокетбанка» Виктора Лысенко, он был запущен в январе 2018 года. Главный офис расположен в Сингапуре. В 2018 году Osome привлек $2 млн от фондов Target Global, Phystech Ventures, AdFirst и нескольких бизнес-ангелов. Еще $3 млн были получены в ноябре 2019 года (в раунде участвовали Target Global, Phystech Ventures и AdFirst).

Полученное в текущем раунде финансирование компания планирует использовать для развития продукта и маркетинга на рынках Сингапура, Гонконга и Великобритании. Сейчас у компании 4100 клиентов на этих рынках.

«Мы решили инвестировать в компанию, потому что доверяем бизнес-модели Osome и видим способность команды ее масштабировать. Сервис жизненно важен для многих новых предприятий и имеет огромный потенциал», — сообщил управляющий партнер AltaIR Capital Игорь Рябенький, слова которого приводятся в сообщении.

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