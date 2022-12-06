Сингапурский стартап Osome сооснователя «Рокетбанка» привлек $25 млн

Сингапурский стартап Osome сооснователя «Рокетбанка» Виктора Лысенко привлек $25 млн. Средства направят на расширение деятельности в странах Азии, которые являются для финтех-компании профильным рынком.
О сделке пишет TechCrunch, сведения о ней также отражены в карточке компании на Crunchbase.
Инвесторами в раунде серии B объемом $25 млн выступили Illuminate Financial, AFG Partners и Winter Capital. Osome планирует направить часть привлеченных средств на расширение деятельности в странах Азии.
Osome разработала онлайн-помощника для предпринимателей, который помогает регистрировать бизнес, вести бухгалтерию, готовить отчеты, оформлять документы. Клиентская база стартапа насчитывает 11 тысяч компаний в Сингапуре, Гонконге, Великобритании.
По данным Crunchbase, общий объем привлеченных Osome средств с учетом текущего раунда составляет $49,5 млн. Стартап привлекал средств в том числе в 2018, 2019 и 2020 годах.
Osome основали в 2017 году сооснователь «Рокетбанка» Виктор Лысенко и основатель iPrice Group Константин Ланге. Штаб-квартира стартапа располагается в Сингапуре.
Фото на обложке: Rigel Tapangan /
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