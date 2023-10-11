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Оператор «Острова мечты» хочет через суд взыскать с «дочки» Adidas 3,5 млрд рублей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Оператор столичного комплекса развлечений «Остров мечты» подал иск к российской структуре Adidas, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные в картотеке арбитражных дел. Сумма исковых требований составляет 3,5 млрд рублей.

Оператор «Острова мечты» хочет через суд взыскать с «дочки» Adidas 3,5 млрд рублей

Иск ООО «Парк развлечений» к ООО «Адидас» был подан 9 октября, но еще не принят к производству. Другие детали в карте дела пока не указаны.

Немецкий ритейлер прекратил офлайн и онлайн-продажи в России весной 2022 года в связи с началом российско-украинского конфликта. На территории «Острова мечты» также работал магазин Adidas.

Ранее сообщалось, что российский бизнес Adidas могут выкупить Турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group.

Фото на обложке: Xeniia X / Shutterstock

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