Оператор «Острова мечты» хочет через суд взыскать с «дочки» Adidas 3,5 млрд рублей

Оператор столичного комплекса развлечений «Остров мечты» подал иск к российской структуре Adidas, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные в картотеке арбитражных дел. Сумма исковых требований составляет 3,5 млрд рублей.
Иск ООО «Парк развлечений» к ООО «Адидас» был подан 9 октября, но еще не принят к производству. Другие детали в карте дела пока не указаны.
Немецкий ритейлер прекратил офлайн и онлайн-продажи в России весной 2022 года в связи с началом российско-украинского конфликта. На территории «Острова мечты» также работал магазин Adidas.
Ранее сообщалось, что российский бизнес Adidas могут выкупить Турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group.
Фото на обложке: Xeniia X /
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