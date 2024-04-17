Сервис «Островок» начал работать с частными собственниками недвижимости

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» начал работать с физическими лицами: теперь собственники квартир и домов смогут размещать свои предложения на площадке. Об этом RB.RU сообщил представитель сервиса.

«Островок» уже сотрудничает с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Подключение частных собственников, по планам, должно обеспечить лучшее покрытие, особенно в популярных и отдаленных регионах страны.

По оценкам сервиса, база объектов размещения может пополниться сотней тысяч квартир и домов в течение полугода.

Чтобы начать сдавать квартиру или дом на «Островке», владельцу недвижимости нужно пройти регистрацию в экстранете сервиса, подтвердить личность, внести данные об объекте и пройти видео верификацию. Сервис будет перечислять деньги на банковскую карту владельца.

Стандартная комиссия с бронирования составит 15%. При этом по налогам на сдачу недвижимости физлица по-прежнему отчитываются самостоятельно.

«Островок», по собственным данным, предоставляет клиентам более 2,5 млн вариантов в гостиницах, хостелах, апартаментах, квартирах от прямых поставщиков и партнеров. Ежемесячная посещаемость сайта превышает 20 млн.

С физическими лицами на российском рынке также работает сервис бронирования «Суточно.ру».

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