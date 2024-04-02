Сервис онлайн-бронирования «Островок» провел ребрендинг

Российский сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» провел ребрендинг: у компании новые позиционирование, логотип и визуальная айдентика. Об изменениях RB.RU сообщил представитель сервиса.

В основу ребрендинга легла концепция «О! Моментов», которая впервые была представлена в рекламной кампании бренда осенью — собирательный образ позитивных эмоций, которые испытывают люди от долгожданного отдыха и планирования путешествия.

«"О!-моменты" стали ключевым элементом новой айдентики, отражающей оптимизм и радость открытий. Главенствующая роль отводится букве "О", которая выражает широкий спектр положительных чувств, а именно радость, восторг, удивление», — говорится в сообщении компании.

Буква «О» была выбрана в качестве основного приема визуальной и вербальной коммуникации бренда.

Обновления также коснулись логотипа бренда: теперь сервис использует краткое и лаконичное имя — «Островок» (вместо названия Ostrovok.ru). К эмблеме добавился восклицательный знак, который «отражает восторг, озарение и добавляет динамики шрифтовому логотипу», сообщили в компании.

Новый фирменный знак бренда представляет собой усеченный логотип до первой литеры «О» и восклицательного знака.

Цветовая палитра бренда пополнилась зеленым, который символизирует природу, свежесть и оптимизм. В то же время бренд сохранил преемственность и связь с изначальным образом, оставив в палитре дополнительный синий цвет — он отождествляет море и небо.

Разработкой нового брендинга занималось креативное агентство The Clients. Сайт и мобильное приложение «Островка» уже обновлены.

«Островок», по собственным данным, предоставляет клиентам более 2,5 млн вариантов в гостиницах, хостелах, апартаментах, квартирах от прямых поставщиков и партнеров. Ежемесячная посещаемость сайта превышает 20 млн. Количество мобильных установок приложения — более 6,6 млн. Сервис был основан в 2010 году.

Фото на обложке: «Островок»