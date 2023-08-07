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Ostrovok запустил программу продвижения отельеров

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru запустил программу продвижения отельеров Top Stays — при соблюдении определенных критериев владельцы объекта смогут увеличить число его просмотров в среднем в полтора-два раза.

Ostrovok запустил программу продвижения отельеров
  • Чтобы стать участником программы, объект должен соответствовать четырем критериям: иметь хорошие показатели конверсии в своем городе, низкий уровень инцидентности, широкую тарифную сетку, а также высокий рейтинг – более 8 баллов по оценкам пользователей Ostrovok.ru.
  • Если часть параметров не дотягивает до стандарта программы, отельер получит оповещение в личном кабинете, а также рекомендации, как повысить показатели. Объекты, недавно зарегистрировавшиеся в экстранете Ostrovok.ru, должны будут пройти как минимум одну сверку и принять не менее 10 бронирований.
  • Участники программы получат более высокие позиции в поисковой выдаче. Также на их карточках появится специальный символ Top Stays — пользователи сразу смогут увидеть, какие объекты получили знак качества и гарантированно соответствуют высоким стандартам сервиса.

«Ежемесячная посещаемость сервиса Ostrovok.ru превышает 20 млн визитов, и почти 80% поисковых запросов наших пользователей приходятся на внутрироссийские направления. Мы хотим сделать поиск подходящих объектов более эффективным и дать отельерам, поддерживающим высокие стандарты качества, дополнительные инструменты для привлечения гостей», — пояснила руководитель отдела по работе с прямым инвентарем Арина Актемирова.

Программа доступна для отельеров на территории России, подключенных к экстранету Ostrovok.ru напрямую.

Ostrovok.ru — сервис онлайн-бронирования, предоставляет более 2 млн вариантов в гостиницах, хостелах, апартаментах, квартирах от прямых поставщиков и крупных партнеров. Ежемесячная посещаемость сайта составляет 20 млн, число мобильных установок приложения превысило 5,3 млн.

Фото на обложке: Unsplash

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