Рунет подготовили к отключению от глобального интернета

Россия технологически и законодательно готова к автономной работе отечественного сегмента интернета, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева.

В случае обособления, Рунет сможет существовать сам по себе, если, как выразился чиновник, «случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову».

«План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации. Интернет, как известно, появился в определенное время, и безусловно, ключевые права на управление (находятся — прим. ред.) в США. Так что потенциально, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном», — пояснил Медведев.

Но сейчас нет никаких оснований предполагать такого развития ситуации, считает он. Напомним, закон с неформальным названием «о суверенном рунете» принят в конце 2019 года.

«Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу», — подтвердил Медведев.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов прокомментировал угрозы отключения России от системы международных расчетов SWIFT.

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