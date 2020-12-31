Паника на рынке, падение рубля...Эксперт спрогнозировал последствия отключения России от SWIFT

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов считает, что отключение России от системы обмена банковской информацией SWIFT породит панику на валютном рынке и способствует падению курса национальной валюты. Однако этого можно избежать, заявил он «Прайм».

По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артёма Тузова, после отключения России от системы SWIFT, которым грозят в США, Вашингтону также придётся несладко.

Эксперт считает, что США имеет только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. Кроме того, Россия может ввести довольно жёсткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, восстанавливающейся после кризиса, отметил Тузов в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт добавил, что Москва может адаптироваться к подобным ограничениям, тем более, что в 2014 году создана альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС), доступ к которой имеют все ведущие банки и компании России, а также зарубежные банки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Тузов также считает, что надобность в SWIFT может отпасть, если Москва введёт цифровой рубль. Внезапное же отключение России от SWIFT приведёт к короткому периоду турбулентности курса доллара к рублю, но всё быстро вернётся в норму, подчеркнул эксперт.

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