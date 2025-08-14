xAI Илона Маска потеряла сооснователя Игоря Бабушкина

От стартапа Илона Маска — к своему фонду: Игорь Бабушкин покидает xAI и уходит в инвестиции

Сооснователь xAI Игорь Бабушкин, выросший в семье эмигрантов из России, покинул компанию и объявил о запуске Babuschkin Ventures — фонда, который будет инвестировать в исследования безопасности ИИ и такие же безопасные стартапы. Его увольнение совпало с уходом ещё двух ключевых фигур из xAI и растущей конкуренцией за таланты на ИИ-рынке.

Новый вектор: от инфраструктуры к инвестициям

Игорь Бабушкин родился в семье, эмигрировавшей из России после распада СССР в поисках лучшей жизни. Карьеру в ИИ он начинал с DeepMind и OpenAI: там он наблюдал «главные моменты ИИ-революции с первых рядов».



В 2023 году он стал одним из сооснователей xAI Илона Маска, компании по разработке крупных ИИ-моделей и прямого конкурента OpenAI и Google. В xAI Бабушкин отвечал за фундаментальные инструменты обучения моделей, а позже курировал всё инженерное направление — от инфраструктуры до продуктовой разработки и прикладных ИИ-проектов.

В августе 2025 года Бабушкин объявил о своём уходе из xAI. Теперь он планирует сместить фокус на Babuschkin Ventures — инвестиционную платформу, которая будет поддерживать исследования в сфере кибербезопасности и стартапы, работающие над «ответственным искусственным интеллектом».

На первом месте — безопасность

На создание своего фонда Бабушкина вдохновил разговор с физиком и футурологом Максом Тегмарком, основателем Института будущего жизни. Учёный показал ему фотографию своих маленьких сыновей и задал вопрос:

«Как нам создать такой искусственный интеллект, чтобы он был безопасен и наши дети жили в мире и благополучии?»

Этот момент, по признанию Бабушкина, стал для него эмоциональной и профессиональной точкой поворота. Именно поэтому Babuschkin Ventures будет поддерживать исследования и стартапы, разрабатывающие безопасный и полезный для человечества ИИ.

По словам инженера, опыт работы техническим руководителем проекта AlphaStar в DeepMind убедил его, что при масштабировании обучение с подкреплением даёт системам всё более мощные и автономные возможности. По мере того, как передовые модели становятся «агентными» и действуют в долгосрочных горизонтах, необходимость в критической оценке их безопасности и контроле только возрастает.

Два главных правила от Илона Маска

Игорь Бабушкин был одним их тех, кто в 2023 году стоял у истоков xAI вместе с Илоном Маском.

«Первые дни xAI были непростыми. Скептики говорили, что мы пришли слишком поздно, поэтому создать ведущую компанию в области ИИ с нуля невозможно. Но мы верили, что сможем сделать невозможное», — вспоминает Бабушкин.

По словам специалиста, он получил от Илона Маска два урока, которые он запомнит надолго.

№1 — не бояться засучить рукава и лично разобраться с техническими проблемами. №2 — обладать маниакальным чувством срочности.

Контекст

Уход Бабушкина стал третьим громким за последние месяцы: в июле xAI покинула CEO X Линда Яккарино, а в начале августа — юридический директор Роберт Кил. Всё это происходит на фоне гонки за специалистов и инфраструктуру, в которой участвуют OpenAI, Google, Anthropic и десятки нишевых игроков.

Бабушкин уходит из компании Маска с богатым портфолио инженерных проектов и создаёт фонд, который делает ставку на «безопасный прогресс». В условиях ИИ-гонки это не только про этику, но и про конкурентную нишу, где именно безопасность может стать главным драйвером доверия и капитала.



Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images