Акции Ozon выросли на 10% на отчете о первой операционной безубыточности

Ozon впервые достиг операционной безубыточности, о чем сообщил в отчете за второй финансовый квартал текущего года. Отчет воодушевил инвесторов и по другим показателям, после чего акции маркетплейса на Мосбирже выросли на 10%.
Ozon прибавил почти по всем ключевым показателям. Выручка за квартал год к году выросла на 58% до 58,5 млрд рублей, из них за рекламу – более, чем втрое – до 4,8 млрд рублей. Покупателей стало больше на 67% (30,7 млн), продавцов – почти на 200% (150 тысяч).
Ozon нарастил обороты товаров и услуг почти вдвое – до 170,6 млрд рублей. Скорректированная EBITDA вместо убытка в 9,1 млрд рублей в Q2 2021 в отчетном квартале выросла до 0,2 млрд рублей. Убытки Ozon сократились вдвое – до 7,2 млрд рублей.
Выход на операционную безубыточность Ozon объяснил масштабированием бизнеса и оптимизацией операционных расходов.
Отчет Ozon воодушевил инвесторов – акции маркетплейса на Московской бирже по актуальным на момент публикации данным прибавляют 9,3%.
Сегодня, 23 августа, Ozon выпустил уведомление о возможном техническом дефолте. Компания отложила выплату купона по облигациям на $750 млн с погашением в 2026 году.
Фото на обложке: LesdaMore /
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