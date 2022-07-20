Суд признал банкротом бывшего основного акционера банка «Открытие». «Открытие Холдинг» имеет неисполненные обязательства перед кредиторами на общую сумму более 620 млрд рублей – с таким значительным объемом обязательств суд рассматривал дело о банкротстве впервые.

О решении Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве «Открытие Холдинга» рассказали «РИА Новости».

В отношении «Открытие Холдинга» началось конкурсное производство, которое продлится полгода. Конкурсным управляющим назначили временно управляющую «Открытие Холдингом» Марию Булатову.

Основным кредиторами «Открытие Холдинга» являются банк «Открытие», банк «Траст», банк ВТБ, НКО «АО НРД», представители владельцев облигаций «Вега-Инвест».

Общий объем неисполненных обязательств перед основными кредиторами составляет более 620 млрд рублей. Агентство отметило, что суд впервые рассматривал дело с таким значительным объемом неисполненных обязательства.

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