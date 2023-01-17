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Законопроект об отсрочке от мобилизации для некоторых категорий предпринимателей внесли в Госдуму

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, глав фермерских хозяйств и единственных учредителей ООО. От этих людей зависит функционирование бизнеса, пояснили авторы инициативы.

Законопроект об отсрочке от мобилизации для некоторых категорий предпринимателей внесли в Госдуму

С предложением предоставить отсрочку от мобилизации для некоторых категорий предпринимателей выступили депутаты партии «Новые люди», среди которых основатель Faberlic Алексей Нечаев. Внесенный в Госдуму законопроект опубликован в базе нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают предоставлять отсрочку индивидуальным предпринимателям, единственным учредителям ООО и главам фермерских хозяйств, на которых в течение шести месяцев до начала мобилизации работали не менее пяти человек, а также не имеющих долгов по зарплате, налогам и другим финансовым обязательствам.

От ИП и владельцев ООО зависит функционирование их бизнеса, а фермеры обеспечивают продовольственную безопасность России, объяснили авторы законопроекта свое предложение. 

Нечаев отметил, что в ходе мобилизационной кампании на военную службе были призваны 0,5% от общего числа предпринимателей, в то время как чиновников – всего 0,07%. Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщал о 27 тыс. мобилизованных предпринимателей. Всего в рамках кампании мобилизованы были 300 тыс. человек.

Фото на обложке: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock

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