Российский рынок наружной рекламы по итогам 2023 года вырос на рекордные за пять лет 45%

Оборот российского рынка наружной рекламы по итогам 2023 года превысил 48 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 45%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Admetrix (принадлежит Mediascope).

Рост рынка на 45% стал рекордом как минимум за последние пять лет, согласно данным Admetrix (данных об объеме рынка до 2019 года в исследовании нет). При этом крупнейший оператор «наружки» Russ считает, что следует говорить не о росте рынка, а о его восстановлении и обелении.

Активнее всего в наружной рекламе растет сегмент digital: за прошедшие пять лет он увеличился более чем втрое и составил в 2023 году 26,8 млрд рублей. В 2023 году доля цифровой рекламы во всей «наружке» впервые превысила половину, составив 55%.

Лидером рынка наружной рекламы является крупнейший в России оператор Russ, ему принадлежит больше трети всех рекламных поверхностей. На втором месте с — медиагруппа «Рим» с долей 8,4%. Замыкает тройку лидеров «Дизайнмастер» с 4,5%. На топ-5 крупнейших игроков рынка наружной рекламы (туда также относятся «Дрим» и Perspektiva) приходится больше половины всех поверхностей — 55,2%.

Активнее всего «наружку» для продвижения используют девелоперы и строительные компании: на рекламодателей из этого сегмента приходится одна пятая часть всех бюджетов этого канала продвижения. На втором месте по доле затрат — интернет-сервисы (19%), на третьем — финансовые услуги и банки (10%).

Топ-10 крупнейших рекламодателей в наружной рекламе возглавляет «Сбер» с долей 6,3% от всех трат на рекламу. Далее следуют «Яндекс» (5,1%), Ozon (3,3%), ВТБ (2,7%) и VK (2,2%).

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