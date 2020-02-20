Россияне назвали причины переработок

Большинству россиян приходится работать сверхурочно. 51% сотрудников и руководителей компаний задерживаются на работе несколько раз в неделю, 20% — ежедневно. Об этом говорится в исследовании сервиса управления бизнесом «Мегаплан», на которое ссылаются «Известия».

В среднем задержка составляет два часа в день, при этом 80% не получает за нее никаких доплат.

Главной причиной переработок 70% руководителей и рядовых сотрудников назвали количество задач, которые не получается вовремя завершить. 21% менеджеров объяснили задержки на работе особенностями процессов в компании.

Почти 25% сотрудников задерживаются, потому что любят свою работу, 21% — потому что вечером комфортнее работать.

Среди руководителей и владельцев бизнеса 41% не торопятся домой из-за любви к работе, почти 35% продуктивнее трудятся по вечерам. Кроме того, 13% от всех перерабатывающих решают задержаться, чтобы переждать пробки.

Участники опроса считают, что справиться с переработками помогут новые технологии — на них надеются 66% владельцев бизнеса и руководителей, а также 48% сотрудников компаний.

47% сотрудников предлагают начальникам лучше следить за количеством задач в течение рабочего дня, не экономить на премиях за переработки и нанимать больше сотрудников в помощь (за каждый из этих методов высказались по 38%).

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