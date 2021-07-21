Каждый шестой сотрудник компаний малого бизнеса ежедневно задерживается на работе — опрос

Каждый третий сотрудник компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) задерживается на работе чаще раза в неделю, а каждый шестой — каждый день. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах жизнь» и рекрутинговой платформой hh.ru среди более 1000 россиян, работающих на малых и средних предприятиях по всей стране.

Всего о наличии периодических переработок говорят почти три четверти работников сферы МСБ, из них каждый второй делает это безвозмездно.

Чаще всего на это указывали работники туристической отрасли (89%), сегмента управления персоналом (89%), сегмента искусства и развлечений (87%), консалтинговой отрасли (83%) и топ-менеджеры (83%).

О наличии переработок также говорили IT-специалисты (77%), работники сельскохозяйственной отрасли (74%), работающие студенты и молодые специалисты в начале карьерного пути (73%), работники рекламной, маркетинговой и PR-индустрии (71%), бухгалтеры (71%), юристы (67%), административный персонал (66%), специалисты по продажам (66%), работники банковской отрасли (60%).

Большинство перерабатывающих сотрудников жалуются, что сверхурочная работа негативно влияет на их самочувствие. Каждый третий работник предприятия МСБ хотя бы раз отменял запланированный поход к врачу из-за необходимости задержаться на работе, а больше половины — работали во время больничного.

23% респондентов, периодически задерживающихся на работе, указали, что задерживается в среднем на 2-3 часа. Еще 18% перерабатывающих респондентов — более чем на 3 часа.

Причины переработок:

неспособность отказать руководству или коллегам в помощи по выполнению дополнительной работы — 25%;

снижение продуктивности из-за высокой нагрузки, неспособности из-за этого выполнять задачи в срок в рабочее время — 20%;

берут на себя слишком много обязанностей и не рассчитывают время, за которое могут их выполнить — 19%;

не получается наладить рабочие процессы, которые позволили бы выполнять работу в рамках рабочего графика — 7%.

Свыше трети респондентов также сообщили, что в их коллективах негласно принято перерабатывать, а на уходящих вовремя смотрят «косо».

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Фото: Unsplash