Итальянская одежная сеть OVS до конца ноября 2023 года откроет магазины в РФ

До конца осени итальянская одежная сеть OVS откроет первую точку продаж в России. Магазин семейного формата площадью 780 кв. м появится в ТЦ «Vegas Крокус Сити». Развитием бренда в РФ занимается дистрибутор Smart Casual Group (SCG).

К концу 2025 года планирует открытие до 50 точек по всей стране, пишет «Коммерсантъ».

Для бренда это не первая попытка выхода на российский рынок. Почти десять лет назад марку в стране развивала по франшизе Maratex Fashion Retail Company, входившая в польскую EM&F. Однако российский бизнес EM&F пострадал от серьезных скачков валютных курсов в 2014 году, и компании пришлось закрыть все магазины OVS и других сетей, которые она развивала в РФ.

После ухода из России шведской H&M и испанской Inditex открытие магазинов европейского бренда — нетипичная ситуация для российского рынка, говорят его участники. К тому же, за полтора года конкуренция в одежном сегменте значительно выросла.

Сами россияне хотели бы появления новых «сильных» отечественных брендов вместо возвращения международных. Среди тех, кто хочет появления новых российских брендов, 55% мужчин и 54% женщин. Больше всего их в возрасте 45 лет и старше. Меньше всего тех, кто ждет «сильных» российских брендов, среди жителей России в возрасте 18–24 года — 36%.

Фото на обложке: OVS