Россияне рассказали о качествах идеального собственника съемной квартиры

Перед заключением сделки аренды жилья большинству россиян достаточно получить только общие сведения о владельце квартиры, при этом каждый пятый хотел бы знать больше — например, профессию и увлечения, показал опрос «Яндекс.Аренды», проведенный по просьбе RB.RU.

Для 63% достаточно будет знать общие сведения об арендодателе: пол, возраст, семейное положение. Другие 20% хотели бы узнать больше — профессию, увлечения. Есть и те, кому информация об арендодателя не нужна вовсе — таких 17%.

На личные качества собственника квартиры обратили бы внимание 71% опрошенных. Главные черты арендодателя, по мнению арендаторов — неконфликтность (35%), честность (31%) и вежливость (15%).

Из деловых качеств россияне выделяют уважение к личным границам (61%). С большим отрывом следуют умение находить решение проблем (17%) и открытость к диалогу (10%).

78% хотели бы выстроить с арендодателем деловые/нейтральные отношения. Только 16% предпочли бы подружиться.

Опрос также показал, что 72% респондентов хотели бы избежать регулярных встреч с собственником. Из тех, кто готов к встречам с арендодателем, 45% считают оптимальным встречи раз в месяц, 34% — раз в несколько месяцев, а 21% — раз в год.

«По нашим данным, внезапные посещения арендодателей в 90% случаев приводят к ранним съездам жильцов. Сейчас договор сервиса предусматривает необходимость заранее договариваться о встречах, если они необходимы», — сообщил руководитель продукта в «Яндекс.Аренде» Роман Жуков.

В опросе приняли участие 1000 человек.

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