Владелец АЗС Алякин получил 4% в сервисе оценки недвижимости на основе AI «Оценка.tech»

Владелец сети АЗС получил 4% в сервисе оценки недвижимости на основе искусственного интеллекта «Оценка.tech». По итогам 2023 года компания показала убыток, а вот у бизнеса в сфере розничной продажи нефтепродуктов дела шли в гору.

Казанский бизнесмен Геннадий Алякин, развивающий сеть АЗС под брендом «Роснефтепродукт», стал владельцем 4% в ООО «Технологии оценки», разработчике сервиса оценки недвижимости на основе искусственного интеллекта (AI) «Оценка.tech».

Ранее Алякин не входил в число участников «Технологии оценки», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Одновременно доли прежних владельцев сократились. Доля Михаила Чернова снизилась с 54% до 51,9%, а Ильдара Гамилова — с 46% до 44,1%. При этом уставный капитал компании вырос с 15 тыс. рублей до 20 тыс. рублей.

В мае «Оценка.tech» привлекла 15 млн рублей от бизнес-ангелов, в числе инвесторов упоминался бизнес-ангел Ильдар Гамилов, который уже инвестировал в компанию в начале 2023 года, когда «Оценка.tech» привлекла 9 млн рублей на pre-seed-раунде. Представитель компании «Технологии оценки» сообщил RB.RU, что сделка была закрыта в мае 2024 года. Оценка компании по итогам раунда не раскрывалась.

Компания планировала направить текущие инвестиции на доработку технологий ИИ, а также на развитие проекта для B2C-сегмента.

«Технологии оценки» была основана в 2022 году. Среди ее проектов сервис «Оценка.tech», который автоматизирует процесс оценки недвижимости для ипотечного кредитования. Площадка позволяет ускорить процесс подготовки отчета, заменив оценщика на искусственный интеллект (отмечается, что стандартный процесс подготовки отчета оценочных компаний занимает от 2 до 5 дней).

По собственным данным компании, она сотрудничает с такими девелоперами, как А101, ГК «Точно», «Догма», «Страна Девелопмент», «Голос», Ava Group и «Сувар Строит».

По данным ЕГРЮЛ, выручка «Технологий оценки» в 2023 году составила 726 тыс. рублей, а чистый убыток — 7,9 млн рублей.

Геннадий Алякин является владельцем АЗС, занимается грузоперевозками, сдает недвижимость в аренду. Самый успешный бизнес Алякина — ООО «РНП», которое развивает сеть автозаправок «Роснефтепродукт» в Башкирии. Выручка заправок по итогам 2023 года составила 221,7 млн рублей, а чистая прибыль — 19,4 млн рублей.

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