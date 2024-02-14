Ozon нарастил оборот по итогам 2023 года в 2,1 раза — до 1,7 трлн рублей

Оборот от продаж (GMV) Ozon, включая услуги, за 2023 год вырос почти на 110% (или в 2,1 раза) по сравнению с 2022 годом и превысил 1,7 трлн рублей, сообщается в материалах маркетплейса.

Продажи предпринимателей достигли 83% от общего оборота. Как сообщается, бизнес рос быстрее ранее объявленного прогноза на уровне 90–100%.

Число заказов в 2023 году превысило 950 млн — это в два раза больше, чем в 2022 году. Такой результат был достигнут за счет повышения частоты покупок на клиента и роста клиентской базы. Так, на одного покупателя Ozon пришлось более 20 заказов (рост в 1,6 раза к 2022 году).

За последние три года клиенты стали делать заказы на площадке в четыре раза чаще — компания связывает такой результат с инвестициями в инфраструктуру в регионах, расширением ассортимента и поддержанием цен. Число активных покупателей за год выросло почти на треть и составило 46 млн человек.

Также в материалах Ozon указывается, что компания получила положительную скорректированную EBITDA за 2023 год, при этом абсолютное значение не раскрывается.

Чистый денежный поток от операционной деятельности превысил 80 млрд рублей.

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2023 достигли 169,8 млрд рублей, на 30 сентября — 92,7 млрд рублей.

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