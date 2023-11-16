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Ozon в третьем квартале нарастил выручку на 77% и повысил годовой прогноз по обороту

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Выручка Ozon по итогам третьего квартала 2023 года увеличилась на 77% год к году, а оборот от продаж (GMV) — на 140%, до 450,8 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Ozon в третьем квартале нарастил выручку на 77% и повысил годовой прогноз по обороту

Маркетплейс также повысил свой прогноз за полный 2023 год. Компания ожидает, что оборот от продаж, включая услуги, вырастет на 90–100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а скорректированная EBITDA за полный 2023 год будет положительной.

  • GMV по итогам третьего квартала вырос на 140%, достигнув 450,8 млрд рублей. Такой показатель компания объясняет увеличением числа заказов и роста среднего чека. Так, заказов выросло на 134% и достигло 251,1 млн.
  • Количество активных покупателей выросло примерно на 30% год к году и достигло 42,4 млн пользователей.
  • Выручка показала рост на 77% — на это повлиял рост сервисной выручки, в частности комиссий маркетплейса и рекламной выручки.
  • Скорректированная EBITDA по итогам третьего квартала отрицательная — 3,9 млрд рублей по сравнению с положительным значением в 1,6 млрд рублей в третьем квартале 2022 года. Это обусловлено ростом стратегических инвестиций в привлечением клиентов и логистическую инфраструктуру.
  • Убыток за отчетный период составил 22,1 млрд рублей в результате снижения скорректированной EBITDA и увеличения финансовых трат из-за переоценки финансовых инструментов и роста процентных расходов.
  • Чистый денежных поток от операционной деятельности вырос на 17 млрд рублей — до 24,9 млрд рублей.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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