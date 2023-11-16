Выручка Ozon по итогам третьего квартала 2023 года увеличилась на 77% год к году, а оборот от продаж (GMV) — на 140%, до 450,8 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Ozon в третьем квартале нарастил выручку на 77% и повысил годовой прогноз по обороту