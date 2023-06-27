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Ozon и 4fresh создали эковитрину с товарами от проверенных производителей и сертификатами качества

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon и 4fresh создали эковитрину Real ECO, где собраны косметические средства, бытовая химия, продукты, БАДы и другие экотовары только от проверенных производителей с составами, подтвержденными российскими и международными сертификатами качества.

Ozon и 4fresh создали эковитрину с товарами от проверенных производителей и сертификатами качества

Эковитрина появилась на сайте и в приложении Ozon, сообщил RB.RU представитель маркетплейса. В этом же разделе собраны советы экспертов и полезный контент на тему здорового образа жизни. За отбор производителей и создание контента отвечает 4fresh.

На старте проекта в Real ECO вошло более 1 тыс. товаров от более 50 российских и иностранных производителей, среди которых Synergetic, Raw Life, «Черный хлеб», Aroy-D, Dr. Hauschka. Список будет дополняться: на витрину сможет попасть любой бренд, готовый подтвердить свою экологичность.

Основные критерии при формировании эковитрины:

  • безопасность,
  • гарантия подлинности,
  • натуральные составы продукции.

Чтобы попасть в Real ECO, продавец маркетплейса может пройти проверку составов на экологичность или подтвердить ее с помощью признанных сертификатов (среди них — ICEA, Cosmos, USDA Organic, Vegan, Ecolabel, BDIH, Choose Cruelty free, Peta, «Листок жизни» и другие).

Фото на обложке: Unsplash

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