Ozon увеличил оборот в I квартале почти на 90%

Маркетплейс Ozon нарастил оборот от продажи товаров и услуг на 88% в I квартале 2024 года. Как следует из отчетности компании за указанный период, оборот составил 570 млрд рублей.
До 112,6 млрд рублей увеличилась выручка от продаж (+24% год к году). В материалах компании отражен рост числа заказов в I квартале на 70%. Число покупателей увеличилось на 32%.
Основными факторами роста общей выручки в отчете указаны высокие показатели по выручке от услуг (+39%). Рост показателя объясняется, главным образом, эффективностью рекламных услуг и ростом процентной выручки от финтеха Ozon Holdings PLC.
Вместе с тем, по итогам I квартала Ozon отразил убыток в размере 13,2 млрд рублей против 10,7 млрд прибыли в I квартале 2023 года. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 16% год к году и составил 9,3 млрд. Рост объясняется увеличением валовой прибыли.
Кроме того, в I квартале года Ozon установил новый рекорд. Число продавцов на площадке превысило полмиллиона. Из них свыше 80% — продавцы из российских регионов.
Маркетплейс смог существенно нарастить клиентскую базу, а также вывести на рынок несколько новых B2B и B2C-сервисов. За счет этого выручка направления финтах увеличилась более чем втрое и достигла 14,6 млрд рублей.
Ранее во вторник гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что в 2023 году оборот площадки составил более 2,5 трлн рублей.
Фото на обложке: MacroEcon /
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