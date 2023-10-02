Ozon запустил сервис с аналитикой продаж для внешнего рынка

Ozon запустил сервис Ozon Data, который позволяет сторонним игрокам ритейл-рынка получить аналитику для оценки потребительского спроса и анализа категорий в онлайне. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.
Площадка отмечает, что впервые на рынке онлайн-коммерции будут доступны охватные данные о продажах напрямую от ведущего игрока, минуя сторонние аналитические сервисы.
Ozon Data формирует отчеты на основе больших данных от 300 тыс. компаний и 200 млн товаров на площадке.
Что можно сделать с помощью сервиса:
- оценить представленность товара на рынке электронной торговле и перспективы выбранной категории в онлайне;
- определить оптимальную структуру каналов сбыта и ассортиментную матрицу;
- точно настраивать фильтры выгрузки: например, оценить продажи как в макрокатегории, так и подкатегории;
- позднее добавят еще один фильтр — продажи по регионам.
Доступ к аналитике маркетплейса может получить любая компания, независимо от того, зарегистрирована она на на площадке или нет. В течение двух месяцев сервис работал в тестовом режиме. Стоимость использования зависит от размера категории, минимальная плата составит 5 тыс. рублей.
Фото на обложке: KateV28 /
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