Ozon запустил сервис с аналитикой продаж для внешнего рынка

Ozon запустил сервис Ozon Data, который позволяет сторонним игрокам ритейл-рынка получить аналитику для оценки потребительского спроса и анализа категорий в онлайне. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.

Площадка отмечает, что впервые на рынке онлайн-коммерции будут доступны охватные данные о продажах напрямую от ведущего игрока, минуя сторонние аналитические сервисы.

Ozon Data формирует отчеты на основе больших данных от 300 тыс. компаний и 200 млн товаров на площадке.

Что можно сделать с помощью сервиса:

оценить представленность товара на рынке электронной торговле и перспективы выбранной категории в онлайне;

определить оптимальную структуру каналов сбыта и ассортиментную матрицу;

точно настраивать фильтры выгрузки: например, оценить продажи как в макрокатегории, так и подкатегории;

позднее добавят еще один фильтр — продажи по регионам.

Доступ к аналитике маркетплейса может получить любая компания, независимо от того, зарегистрирована она на на площадке или нет. В течение двух месяцев сервис работал в тестовом режиме. Стоимость использования зависит от размера категории, минимальная плата составит 5 тыс. рублей.

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