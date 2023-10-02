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Ozon запустил сервис с аналитикой продаж для внешнего рынка

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon запустил сервис Ozon Data, который позволяет сторонним игрокам ритейл-рынка получить аналитику для оценки потребительского спроса и анализа категорий в онлайне. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.

Ozon запустил сервис с аналитикой продаж для внешнего рынка

Площадка отмечает, что впервые на рынке онлайн-коммерции будут доступны охватные данные о продажах напрямую от ведущего игрока, минуя сторонние аналитические сервисы. 

Ozon Data формирует отчеты на основе больших данных от 300 тыс. компаний и 200 млн товаров на площадке.

Что можно сделать с помощью сервиса:

  • оценить представленность товара на рынке электронной торговле и перспективы выбранной категории в онлайне;
  • определить оптимальную структуру каналов сбыта и ассортиментную матрицу;
  • точно настраивать фильтры выгрузки: например, оценить продажи как в макрокатегории, так и подкатегории;
  • позднее добавят еще один фильтр — продажи по регионам.

Доступ к аналитике маркетплейса может получить любая компания, независимо от того, зарегистрирована она на на площадке или нет. В течение двух месяцев сервис работал в тестовом режиме. Стоимость использования зависит от размера категории, минимальная плата составит 5 тыс. рублей.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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