Ozon открыл доступ к API для сбора данных обо всем ассортименте площадки

Ozon открыл доступ к Statistics API — это инструмент аналитики, с помощью которого внешние разработчики могут получить данные обо всем ассортименте площадки (более 200 млн товарных наименований), говорится в сообщении маркетплейса.

Сервис должен повысить точность данных, которые нужны разработчикам сторонних продуктов для продавцов на маркетплейсах и исследователям рынка.

В пресс-службе Ozon RB.RU пояснили, что маркетплейс продает этот сервис партнерам, чьей аналитикой пользуются продавцы (например, Moneyplace и Mpstats). «Так весь рынок сможет пользоваться более точными данными, чем получаются сейчас после парсинга», — уточнил представитель компании.

Через API-сервис пользователи смогут агрегировать комплекс данных об ассортименте на маркетплейсе: характеристики товаров, цены, остатки на складах, рейтинг, отзывы.

Statistics API создан для разработчиков, которые используют данные с маркетплейса для создания сторонних продуктов для продавцов: сервисов по работе с аналитикой, отзывами или контентом в карточке товара. Также API смогут воспользоваться исследователи рынка при анализе ассортимента, цен и контента на площадке.

Ознакомиться с технической документацией и запросить доступ к Statistics API можно, оставив заявку на сайте для партнеров Ozon.

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