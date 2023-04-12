Ozon назначил руководителем одного из крупнейших блоков площадки экс-главу «Пятерочки»

Бизнес маркетплейса Ozon — одного из ключевых блоков работы площадки — возглавил бывший глава розничной сети «Пятерочка» Сергей Гончаров, говорится в сообщении Ozon.
Гончаров будет отвечать за развитие всех категорий и всех бизнес-моделей маркетплейса, включая развитие продавцов и собственные продажи.
Сергей Гончаров. Фото: пресс-служба Ozon
До текущего назначения Гончаров был директором по стратегии X5 Group, затем около четырех лет возглавлял розничную сеть «Пятерочка». Ранее он также руководил торговой сетью «Магнит Косметик» и в течение восьми лет занимал должность директора по стратегии и развитию бизнеса Sony Corporation.
Управлявший коммерческой функцией Ozon Сергей Паньков принял решение покинуть компанию, чтобы «реализовать новые карьерные возможности», говорится в сообщении Ozon.
Помимо блока маркетплейс, у Ozon также есть финансовый и логистический блоки, каждый из которых имеет собственного руководителя.
Фото на обложке: Ozon
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