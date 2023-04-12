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Ozon назначил руководителем одного из крупнейших блоков площадки экс-главу «Пятерочки»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Бизнес маркетплейса Ozon — одного из ключевых блоков работы площадки — возглавил бывший глава розничной сети «Пятерочка» Сергей Гончаров, говорится в сообщении Ozon.

Ozon назначил руководителем одного из крупнейших блоков площадки экс-главу «Пятерочки»

Гончаров будет отвечать за развитие всех категорий и всех бизнес-моделей маркетплейса, включая развитие продавцов и собственные продажи.

Сергей Гончаров

Сергей Гончаров. Фото: пресс-служба Ozon

До текущего назначения Гончаров был директором по стратегии X5 Group, затем около четырех лет возглавлял розничную сеть «Пятерочка». Ранее он также руководил торговой сетью «Магнит Косметик» и в течение восьми лет занимал должность директора по стратегии и развитию бизнеса Sony Corporation. 

Управлявший коммерческой функцией Ozon Сергей Паньков принял решение покинуть компанию, чтобы «реализовать новые карьерные возможности», говорится в сообщении Ozon.

Помимо блока маркетплейс, у Ozon также есть финансовый и логистический блоки, каждый из которых имеет собственного руководителя.

Фото на обложке: Ozon

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