«Ozon Банк» начнет выпускать кредитные карты для физлиц
«Ozon Банк», который принадлежит маркетплейсу Ozon, в 2025 году планирует запустить кредитные карты для физлиц. Об этом в ходе онлайн-трансляции сообщил гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян, передает ТАСС.
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«В этом году мы будем запускать кредитную карту и будем активно развиваться в этом направлении», — заявил топ-менеджер, добавив, что в 2025 году компания также планирует установить в России первые банкоматы. Других деталей проекта он не раскрыл.
Овасапян также заявил, что у Ozon Fintech нет планов проводить IPO, но напомнил о существовании холдинга «Озон капитал». «В этой холдинговой структуре мы будем брать долговые инструменты для дальнейшего нашего развития», — указал топ-менеджер.
- О планах Ozon запустить собственную сеть банкоматов в 2025 году RB.RU писал в декабре 2024-го. Тогда в компании заявили, что речь идет о пилотном проекте по установке менее 500 устройств, который позволит «оценить спрос клиентов».
- В январе RB.RU узнал, что «Ozon Банк» заказывает разработку программного обеспечения для 5 тыс. банкоматов. В пресс-службе Ozon подтвердили планы начать пилотный проект, но отказались комментировать данные о количестве банкоматов.
- Ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев оценил среднюю стоимость банкомата, который хочет приобрести Ozon, в 0,5–3 млн рублей. На внедрение хотя бы 1 тыс. банкоматов стоимостью 500 тыс. рублей понадобится 500 млн рублей по самым минимальным оценкам, указал эксперт.
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