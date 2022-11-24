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Ozon запустил банковское обслуживание для продавцов маркетплейса

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon запустил расчетно-кассовое обслуживание (РКО) для бизнеса на базе «Банка Ozon». Об этом RB.RU сообщил представитель компании. На первом этапе открыть счета смогут индивидуальные предприниматели (ИП) – продавцы маркетплейса.

Ozon запустил банковское обслуживание для продавцов маркетплейса

ИП смогут заниматься продажами и получать банковское обслуживание в одном интерфейсе.

В начале следующего года РКО будет доступно для бизнеса в любых других сферах.

Что включает в себя расчетный счет Ozon для бизнеса:

  • хранение средств на расчетном счете,
  • возможность получать деньги на Ozon и других маркетплейсах,
  • пополнение счета различными способами,
  • создание исходящих платежей контрагентами и физлицами,
  • общение с поддержкой в чате.

Все банковские операции доступны в личном кабинете продавца на сайте и в мобильном приложении «Ozon Бизнес».

В «Ozon Банке» есть три тарифа для подключения счета: «Начальный» с бесплатным обслуживанием, «Основной» с переводами на свою карту без комиссии до 600 тыс. рублей в месяц и «Продвинутый» — с переводами на карту без комиссии до 1 млн рублей в месяц и до 5 млн рублей — с комиссией 0,45%.

Фото на обложке: Ozon

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