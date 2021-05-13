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Ozon зарегистрировал логистическую компанию в Беларуси

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon зарегистрировал юрлицо ООО «Озон Рокет Бел» — операционную компанию в Республике Беларусь. Новая структура создается для масштабирования бизнеса на территории республики, в первую очередь — расширения логистической инфраструктуры. Об этом RB.ru рассказали в Ozon.

Ozon зарегистрировал логистическую компанию в Беларуси

В 2021 году Ozon планирует открыть в Беларуси сортировочный центр для более быстрой обработки и доставки посылок. Компания также запланировала кратный рост точек выдачи заказов Ozon — как в партнерстве с местными логистическими операторами, так и через создание брендированной сети пунктов выдачи.

К команде в Беларуси присоединились Максим Гануш и Сергей Чилеко, ранее работавшие в Lamoda и «Европочте».

Ozon продает товары клиентам в Беларуси уже несколько лет, однако до сих пор не выстраивал собственную логистическую инфраструктуру, пользуясь услугами локальных служб доставки. С появлением собственного логистического центра и развитием “последней мили”, компания намерена сократить время доставки товаров в Беларусь, которое сегодня составляет в среднем 5-7 дней. 

Для развития местного предпринимательства в этом году также планируется создание специальной витрины с товарами белорусских производителей. При этом площадка самостоятельно доставит их до российских покупателей.

Фото: пресс-служба Ozon

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