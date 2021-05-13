Ozon зарегистрировал логистическую компанию в Беларуси

Ozon зарегистрировал юрлицо ООО «Озон Рокет Бел» — операционную компанию в Республике Беларусь. Новая структура создается для масштабирования бизнеса на территории республики, в первую очередь — расширения логистической инфраструктуры. Об этом RB.ru рассказали в Ozon.
В 2021 году Ozon планирует открыть в Беларуси сортировочный центр для более быстрой обработки и доставки посылок. Компания также запланировала кратный рост точек выдачи заказов Ozon — как в партнерстве с местными логистическими операторами, так и через создание брендированной сети пунктов выдачи.
К команде в Беларуси присоединились Максим Гануш и Сергей Чилеко, ранее работавшие в Lamoda и «Европочте».
Ozon продает товары клиентам в Беларуси уже несколько лет, однако до сих пор не выстраивал собственную логистическую инфраструктуру, пользуясь услугами локальных служб доставки. С появлением собственного логистического центра и развитием “последней мили”, компания намерена сократить время доставки товаров в Беларусь, которое сегодня составляет в среднем 5-7 дней.
Для развития местного предпринимательства в этом году также планируется создание специальной витрины с товарами белорусских производителей. При этом площадка самостоятельно доставит их до российских покупателей.
Фото: пресс-служба Ozon
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Чистый оборот увеличился на 40%: Lamoda отчиталась за Q12021
- 2 Высокие продажи без затрат на маркетинг: тактики ведения бизнеса от Zara
- 3 Акции Ozon выросли на 3,4% после включения в MSCI Russia
- 4 Онлайн и офлайн: как бизнесу использовать концепцию гибридного ритейла
- 5 Как увеличить продажи из соцсетей на 102%: кейс сети «585*Золотой»