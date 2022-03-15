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Ozon закроет программу бонусов за привлечение новых покупателей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon принял решение завершить работу реферальной программы, менеджеры которой помогали клиентам ориентироваться в специальных предложениях и скидках маркетплейса и взамен получали вознаграждение в виде баллов Ozon. Об этом RB.RU сообщили в компании.

Ozon закроет программу бонусов за привлечение новых покупателей

Ozon запустил реферальную программу в октябре 2019 года. Ее менеджерами могли стать клиенты компании, которые делали покупки не менее чем на 2,5 тыс. рублей в месяц.

«Продавцам, которые использовали реферальную программу как инструмент продвижения, мы предложим новые рекламные возможности. Например, на днях мы запустили новый формат промо, увеличив количество рекламных позиций на нашей площадке более чем в два раза и дополнительно "подсветив" товары», — сообщил директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

Ozon планирует сфокусироваться на развитии новых инструментов для продавцов и покупателей и обеспечить покупателям максимально возможный ассортимент товаров — это означает привлечение на площадку локальных производств.

Промокоды реферальных менеджеров будут активны до 31 марта. Все активности менеджеров в марте учитываются и будут оплачены в полном объеме 15 апреля.

Фото на обложке: Unsplash

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